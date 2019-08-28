واجتماعهم.. بقلم ا سحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

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وفي السينما والواقع.. التعليق أحياناً يفسد المشهد..

ومشهد اجتماع قحت.. أمس الأول في دار حزب الأمة يجب ألا يفسد

والاجتماع كان يبحث عن الشخصيات السبعين التي ترفع لرئيس الوزراء للوزارات..

والأسماء المرشحة مئتان..

واجتماع العاشرة مساءً الذي ينتهي في السادسة صباحاً.. كان يطلق أسماء مثل..

بدوي وحسن للمالية..

وأكرم وأسعد للصحة..

ومحمد إبراهيم للتعليم

والقائمة مكانها ليس هنا

وأسماء واعتراض عنيف.. فكل أحد كان يعرف كل أحد.. وكل أحد كان يتربص.. بكل أحد

والشيوعيون يحرصون على الوزارات ( الخدمية) حتى إذا رفضت الدولة لهم طلباً.. خنقوها بالإضراب..

ثم المالية والنفط.. ووزارات المال..

ومعرفة كل أحد بكل أحد.. كانت تجعل (إخفاء) حقيقة بعض المرشحين / إنكار شيوعتهم / عملاً مستحيلاً..

والمحامي المعروف يرفضون ترشيحه للعدل.. لأنه شوهد وهو يحدث حميدتي..

والشخصية الأخرى… ترفض لأن شريكها في البيت.. متهم بدولة عربية..

والاعتراضات العنيفة.. تغلق الطريق.. وبعضهم بحثاً عن الحل.. يذكر الناس

نحن نبحث عن كفاءات.. وليس أحزاب..

والمجتمعون.. وكل منهم يزعم أنه يتحدث من ذاته هو وليس وكيلاً لجهة أخرى.. كثيرون منهم يتسللون إلى الحمامات..

ومن هناك يرسلون الرسائل

والهواء من الشباب خبراء الأجهزة الإلكترونية في المنازل المجاورة.. وبأجهزة حديثة يلتقطون نصوص الرسائل.. والبحث عن حل يجعل المجتمعين المرهقين.. يطلقون اقتراحاً بأن يقوم كل واحد منفرداً بترشيح شخص هو ( كفاءة .. حقيقية)

وبعد ساعة مئتا اسم.. كلهم كفاءة حقيقية تجمع..

والكمبيوتر يقدم خلفيات كل اسم.. والمفاجأة تدوي..

مائة وثمانون من أسماء الكفاءات المئتين.. وأكثرهم خارج السودان.. كلهم.. إما.. إسلامي ناصع البياض.. أو هو قريب من الإسلاميين.. ويبعدونه..

والمكتب تحت الأرض الذي يدير الشيوعي يصر على الحصول على أسماء..

والفجر يقترب.. واللقاء المرهق يضع سبعين اسماً ترفع لحمدوك هذا النهار..

(٢) ..

…..

ويقال إن حمدوك يطلق كفاءته ليقول لقحت والشيوعي..

اسمعوا.. لبقية العام.. لا تصدير للخام.. وأموال عاجلة.. إن لم نحصل عليها.. توقف القلب..

فالسودان تحت مطرقة شركات النفط.. والنفط هو ( كل شيء..) .. والنفط يعني الخليج والسعودية من هناك ويعني البقاء من هنا..

قال: المال من هنا ( هواء الرئتين.. يعني التقارب مع المغتربين ورفع الضرائب.. وديوان الزكاة وبيع الأراضي..

قال: والمغتربون تسعة أعشارهم من الإسلاميين.. وراجعوا القوائم.. وأهل رأس المال هنا كذلك..

قال: والبطون الفارغة تهتف لكم الآن.. لأنها فارغة.. لكن البطون هذه سوف تهتف ضدكم بعد شهر واحد إن ظلت فارغة..

مجالس الخرطوم قالت.. إن حمدوك يلقي خطبة الجبل هذه..

بعدها.. حمدوك يلقى الصادق المهدي خارج السودان.. حتى يصبح الصادق المهدي جسراً بينه وبين الإسلاميين..

قالوا: والخراب الاقتصادي شيء مثل الحمل الحرام في بطن

المرأة

وصاحبته تظل تخفيه.. لكنه.. يظل يبرز.. ثم يخرج إلى الحياة ويجري في الشوارع..

قالوا: والحسابات في دار الشيوعي كلها.. تصل إلى نتيجة تحتها خطان.. خطان اثنان.. تقول إن حديث حمدوك صحيح.. لكن

والحسابات تجد أن الشيوعيين.. أصابعهم تحترق إن هي لمست الخطة هذه

وأجسادهم تحترق إن هي رفضت الخطة هذه..

قالوا: إن الرجل قال.. والسعودية جعلناها في جيب الإسلاميين.. حين هتفنا بسحب الجيش من اليمن وإحراق السعودية

قالوا: والخليج يتراجع..

قالوا: نجعل مصر وسيطاً..

قالوا… قالوا…قالوا..

وحمدوك.. قال.. أو لم يقل.. فإن سيل الأحداث ينحدر إلى هذا..

قالوا.. ومن يسمعون حديث حمدوك../ أو ما ينسب إليه/ يقولون وعيونهم كبيرة…

ياااااااه.. تراهم الكيزان راقدين فوق رأي

والأيام القادمة تشهد يميناً أو يساراً.. وهي الأصدق..