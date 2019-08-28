نشر اطفال سودانيون مقطعا للفيديو يظهر جانبا من ابداعاتهم التي يتمتعون بها حيث كشقت التجربة البسيطة مقدرتهم الكبيرة في استخدام تقنيات التواصل االجتماعي الحديثة وذلك من خلال تصويرهم اغنية شعبية في ساحة خضراء مفتوحة تبعد عن مكان سكنهم الريفي.
وسطع خلال اداء الاغنية التي قاموا بتسجيلها الطفل الفنان عباس العسيلي الذي برع في اذاء الاغنية من خلال صوته المميز والجميل بجانب التجاوب الكبير للاطفال الذين شكلوا الكورس المساعد أضافة لاحد الاطفال الذي قام بدور المصور والمخرج الذي قدم المقطع بصورة اقرب للاحترافية في اختيار زاوية التصوير واخراج العمل الابداعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أطفال من الريف السوداني ينافسون محترفي (السوشال ميديا) واساطين الغناء الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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