بالتعاون مع جوجل.. ديل تطلق جهازي كروم بوك للأعمال

أطلقت شركة ديل جهازي كروم بوك Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise وDell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise بالتعاون مع جوجل لاستهداف فئة الأعمال، وهما جهازان من فئة Latitude المعروفة من ديل والتي تعمل على نظام ويندوز من مايكروسوفت، لكن هذه المرة ظهرت بنظام مختلف عبر نظام كروم.

وكما هو واضح من الاسم، يأتي Dell Latitude 5300 بنظام اثنين في واحد، بينما يأتي Dell Latitude 5400 بشكل تقليدي.

لكن في الجهة المقابلة، فإن الأخير يتفوق على الأول من ناحية قياس الشاشة، فيأتي بقياس 14 بوصة مقابل 13 بوصة.

سيحمل كلا الجهازين معالج Core i7 الجيل الثامن من إنتل، بجانب ذاكرة رام 32 جيجابايت من نوع DDR4 لأول مرة بالنسبة لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل كروم، كما سيحملان وحدة تخزين من نوع SSD بمساحة تصل حتى 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى رقاقة اتصال LTE بسرعة تصل 450 ميجابايت في الثانية.

وبدون شك، فإن تلك المواصفات تعتبر عالية جدًا مقارنة مع باقي الأجهزة المتاحة في السوق والتي تعمل بنفس نظام التشغيل.

بينما تساعد البيئة الأمنة التي تقدمها جوجل على أجهزتها والدعم الخاص للمؤسسات، إلى جعلها خيارًا مميزًا لبيئة العمل لسهولة التحكم من خلال منصة Google Admin console والتي تقدم سرعة أكبر 10 مرات من غيرها بحسب كلام الشركة.

سيبدأ ظهور الأجهزة في السوق بتاريخ 27 أغسطس، على أن يبدأ سعرها من 699$ لنسخة 5400 و819 لنسخة 5300.

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معلومات وحقائق شيقة عن شركة ديل