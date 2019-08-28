شاهد.. سيارة بورش تايكان تحصد لقب جديد على نوربرجرنج

أصبحت بورش تايكان أسرع سيارة من نوعها على حلبة نوربرجرنج، حيث تمكنت السيدان الكهربائية من تحقيق زمن قياسي بلغ 7:42 دقيقة لتصبح أسرع سيارة سيدان كهربائية على الحلبة، متأخرة بـ4 ثوان فقط عن لقب أسرع سيارة سيدان على الحلبة البالغ 7:38 ثانية والعائد لشقيقتها باناميرا تيربو من عام 2016.
وتحمل النسخة المستخدمة من تايكان لتسجيل هذا الرثم القاسي محركين كهربائيين وتطلق قوة 600 حصان، تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي والتوجيه بالعجلات الأربعة لمنح السيارة ثبات ومرونة أفضل على المنعطفات.
ستكشف الشركة عن تايكان بالكامل بعد أيام لنتعرف على العديد من الميزات والتفاصيل الخاصة بتايكان، أول سيارة أداء عالي كهربائية من بورش.
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