بسعر 41 مليون جنيه.. لامبورجيني تطلق سيارة هجين جديدة في هذا الموعد

تستعد شركة لامبورجيني للكشف عن سيارتها الهجين الجديدة، وهذا خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر القادم.

وتتمتع السيارة بملامح رياضية شرسة من خلال القسمات مفتولة العضلات على الرفارف ومصابيح الضوء النهاري المنسابة وعناصر الإضاءة المقسمة لثلاثة أجزاء.

وأشارت الشركة الإيطالية إلى أن سيارتها الجديدة لن تعتمد على دفع كهربائي خالص من أربعة محركات، لكن سيؤازرهم محرك V12 للعمل ضمن نظام دفع هجين، ومن المقرر طرح السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 67 نسخة فقط، بسعر 5ر2 مليون دولار (41 مليونًا و450 ألف جنيه مصري) تقريبا.

واحتفلت لامبورجيني بذكرى تأسيسها في عام 1963 بالكشف عن نسخة خاصة من أفينتادور. تتميز نسخة 63 عن أفينتادور SVJ رودستر باللون الرمادي الكلاسيكي، ولمسات اللون البرتقالي اللامع وبعض لمسات الأسود، وبالتأكيد ألوان العلم الإيطالي، موطن لامبورغيني. وتحافظ السيارة على محرك أفينتادور SVJ الأساسية بتصميم V12 سعة 6.0 لتر، ويتنج المحرك 770 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وتزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س. Advertisements ستنتج لامبورجيني فقط 63 نسخة من السيارة، وستوفرها الشركة لعملائها من هواة تجميع السيارات بخيارات من الألوان والتصاميم تصل لـ8 تصاميم وألوان أساسية، ويستطيع العملاء تخصيص سياراتهم بتفاصيل أكثر إذا رغبوا بذلك.