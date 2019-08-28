بسعر 41 مليون جنيه.. لامبورجيني تطلق سيارة هجين جديدة في هذا الموعد

تستعد شركة لامبورجيني للكشف عن سيارتها الهجين الجديدة، وهذا خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر القادم.
وتتمتع السيارة بملامح رياضية شرسة من خلال القسمات مفتولة العضلات على الرفارف ومصابيح الضوء النهاري المنسابة وعناصر الإضاءة المقسمة لثلاثة أجزاء.
وأشارت الشركة الإيطالية إلى أن سيارتها الجديدة لن تعتمد على دفع كهربائي خالص من أربعة محركات، لكن سيؤازرهم محرك V12 للعمل ضمن نظام دفع هجين، ومن المقرر طرح السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 67 نسخة فقط، بسعر 5ر2 مليون دولار (41 مليونًا و450 ألف جنيه مصري) تقريبا.
واحتفلت لامبورجيني بذكرى تأسيسها في عام 1963 بالكشف عن نسخة خاصة من أفينتادور.
تتميز نسخة 63 عن أفينتادور SVJ رودستر باللون الرمادي الكلاسيكي، ولمسات اللون البرتقالي اللامع وبعض لمسات الأسود، وبالتأكيد ألوان العلم الإيطالي، موطن لامبورغيني.
وتحافظ السيارة على محرك أفينتادور SVJ الأساسية بتصميم V12 سعة 6.0 لتر، ويتنج المحرك 770 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وتزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س.
ستنتج لامبورجيني فقط 63 نسخة من السيارة، وستوفرها الشركة لعملائها من هواة تجميع السيارات بخيارات من الألوان والتصاميم تصل لـ8 تصاميم وألوان أساسية، ويستطيع العملاء تخصيص سياراتهم بتفاصيل أكثر إذا رغبوا بذلك.
وقامت شركة Speed-Buster بتعديلات على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة السيارات السوبر رياضية متعددة الاستخدامات- SUV.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها نجحت في رفع قوة المحرك ثماني الأسطوانات سعة 4 لتر من 650 إلى 793 حصان، وكذلك رفع عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1037 نيوتن متر.
ولم تفصح شركة التعديل عن معدل التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س، مكتفية بالإشارة إلى أنه سيقل عن المعدل القياسي البالغ 3.6 ثانية، بينما تظل السرعة القصوى التي تصل إلي 305 كلم/س.
وأشارت شركة Speed-Buster إلى أن تكلفة التعديلات التقنية، التي تجريها على سيارة الأراضي الوعرة من لامبورجيني Urus، تكلف 1999 يورو فقط( أي ما يعادل 38.500 جنيه مصري تقريباً).
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