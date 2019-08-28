إطلالات جذابة لـ"باربارا بالفن" و"جاسمين ساندرز" و"إيلينورا كاريسي" بافتتاح فينيسيا السينمائي

تداول عدد من النشطاء على موقع تويتر، المتتبعين لاخبار مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في يومه الافتتاحي، لقطات من توافد ضيوف الحفل الافتتاحي للمهرجان بدورته رقم 76.

وكانت اللقطات الأكثر تداولا، لكل من الممثلة المجرية "باربرا بالفن"، والممثلة "إيلينورا كاريسي"، وعارضة الأزياء الألمانية الأمريكية "جاسمين ساندرز".

وكان حضورهن لمشاهدة العرض الخاص الافتتاحي للفيلم الفرنسي The Truth لمخرجه الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، وأبطاله، النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك"، وهو من ضمن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية.

جدير بالذكر أنه من ضمن أبرز الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته الحالية لعام 2019، كل من فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".

ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، و دونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.

وفيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".

وفيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat ، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

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ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".

ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".

وسيكون عرضه الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن إنتاج برتغالي فرنسي مشترك، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا 2019، فيلم A Herdade، وهو فيلم ناطق باللغة البرتغالية من إخراج "تياجو جويدس"، ويشارك في بطولته "ألبانو جيرودينمو"، و"ساندرا فاليرو"، و "ميجيل بورجيس".

واختير ليكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان، فيلم "زا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".

وسيكون هذا الفيلم هو الأول للمخرج "هيروكازو كوري إيدا"، الذي يخرجه خارج اليابان، وبلغة مختلفة عن اللغة اليابانية، وتدور أحداثه حول نجمة سينمائية كبيرة بفرنسا تعاني من مشكلات في علاقتها مع ابنتها الوحيدة بسبب شهرتها وعملها بالفن.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وتضم اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيسي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".