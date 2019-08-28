فساتين مذهلة تناسب إطلالتك في حفل الزفاف هذا العام

موضة فساتين زفاف هذا العام لم تتغير كثيرًا عن السنوات السابقة، فبعض التصاميم كلاسيكية وأخرى جريئة، كما أن الفساتين الكلاسيكية تجعل إطلالة العروس تبدو مثل أميرات القصص الخيالية، والفساتين الكلاسيكية يتم تصميمها من قماش الستان، وتتميز الفساتين بتصاميمها المنفوشة في معظم الأحيان Ball Gown سواء حمالات أو بأكمام طويلة، من ابرز الفساتين التي أصبحت موضة هذا العام ما يلي:

فساتين زفاف كلاسيكية Strapless بدون حمالات

ظهرت العديد من الفساتين الكلاسيكية بالقصّة الـStrapless، سواء بقبّة مستقيمة أو قبّة القلب.

ومن أبرز الماركات التي قدمتها، Amsale، وفيكتور آند رولف Victor & Rolf.

كذلك قدمت ماركة جاستن ألكسندر Justin Alexander فستان زفاف كلاسيكي منفوش بقبّة مستقيمة.

فساتين زفاف كلاسيكية ضيقة Mermaid

أيضاً برزت بعض التصاميم الضيقة التي تبرز أنوثة الجسم وانحناءات القوام المثالية، مثل فستان Amsale بقصّة حورية البحر، فستان ليلا روز lela Rose، وفستان ريم عكرا Reem Acra.

وارتدت عارضة ريم عكرا جوارب بيضاء مع فستان الزفاف الكلاسيكي.

فساتين زفاف كلاسيكية بقصّة عمودية Sheath

قدمت بعض الماركات فساتين زفاف كلاسيكية بقصّات عمودية ناعمة، مثل فستان زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji وسافانا ميلر Savannah Miller.

وللعروس المحجبة، ظهرت بعض التصاميم العمودية المحتشمة بأكمام طويلة، مثل فساتين Danielle Frankel، وSareh Nouri.

كما قدمت ماركة Suzanne Neville فستان كلاسيكي منفوش بأكمام طويلة يجمع بين الفخامة والإحتشام.

فساتين زفاف كلاسيكية بقبّة V

تساعد القبّة الـV في إكساب العروس نحافة وطولاً، وهي صيحة رائجة في فساتين الزفاف.

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قدمت العديد من الماركات فساتين زفاف كلاسيكية بقبّة V، مثل فساتين Amsale، جاستن ألكسندر Justin Alexander، ليلا روز Lela Rose، ريم عكرا Reem Acra، سارا نوري Sareh Nouri، وسافانا ميلر Savannah Miller.

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خطوات تفتيح البشرة بماء الورد قبل الزفاف

نقدّم اليوم لك عزيزتي العروس الجديدة خلطات من ماء الورد الطبيعي تساعد في حماية البشرة من آثار الشمس الضارّة، ويفيد أصحاب البشرة الدهنيَّة وذات المسام الواسعة.

قبل زفافك استخدمي ماء الورد مع مكونات إضافيَّة، فإنَّه يدخل في كثير من الوصفات الطبيعيَّة، سواء أكان عامل حماية أو معالجاً لإحدى مشكلات البشرة.

للقضاء على النمش وتفتيح البشرة: استخدمي خليطاً من زيت اللوز الحلو، وملعقة من الحليب البودرة، وملعقة من النشاء، وقليلاً من ماء الورد. يفرد المزيج على الوجه والرقبة، لمدَّة 15 دقيقة، ثمّ يُغسل الوجه بماء دافئ ويُشطف بالماء البارد. يُمكنك اتّباع هذه الوصفة مرَّة واحدة أسبوعياً.

- عند الاستيقاظ من النوم: اغسلي وجهك بالماء والغسول الخاصّ بنوع بشرتك، ثمّ رشّي عليه بضع قطرات من ماء الورد قبل وضعك كريم الشمس.

- إذا كنت تعانين من احمرار الوجه والحساسيَّة المفرطة: اخلطي ماء الورد بقليل من السكّر الناعم، وضعيه على بشرتك كقناع، لمدَّة ربع ساعة.

- للحصول على بشرة نضرة: ابشري خيارة واحدة، وأضيفي إليها ملعقة من ماء الورد، ثمّ اجعليها قناعاً على البشرة.

- للتخلّص من انتفاخ العين والهالات السوداء: استخدمي كمّادات ماء الورد البارد، بعد الاستيقاظ من النوم.

- إذا كنت تعانين من حبِّ الشباب: استخدمي ماء الورد، بعد إضافة ملعقة من عصير الليمون إليه.

- للتخلّص من الكلف: امزجي ملعقة من خلّ التفاح بماء الورد، ثمّ ضعي المزيج كقناعٍ، مرتين في اليوم.

- لتبييض البشرة: اشربي كوباً من الماء صباحاً، بعد إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد إليه.