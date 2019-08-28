أكدت هيئة علماء السودان أنها لم تدخر وسعا فى إزجاء وبذل النصح للنظام البائد من خلال البيانات ولقاءات الهيئة مع القيادة السياسية فى اعلى مستوياتها ولكن لاحياة لمن تنادي .
وأضاف بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس الهيئة فى تصريح (لسونا) أن النظام البائد كان سادرا فى غيه بالرغم من انه كان يرفع شعارات الحكم بالاسلام، لكنها لم تجد طريقها الى التطبيق لذلك ازاله الله بحسب سننه الكونية مضيفا ان التغيير سنة الله الماضية فى الكون الى يوم الدين ،مستشهدا بالعديد من الآيات التي تجسد هذا المعنى، موضحا ان الحراك والتحولات السياسية التي تشهدها البلاد تأتي فى هذا السياق مبينا ان التغيير فى المقام الاول بحسب المفسرين انه يمكن ان يكون من الاصلح لغيره كما يمكن ان يكون من الاسوأ الى الاصلح وهو قضية كونية لامرد لها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة علماء السودان: نظام البشير كان يرفع شعارات الإسلام ولا يطبقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.