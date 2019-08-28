هيئة علماء السودان: نظام البشير كان يرفع شعارات الإسلام ولا يطبقها

أكدت هيئة علماء السودان أنها لم تدخر وسعا فى إزجاء وبذل النصح للنظام البائد من خلال البيانات ولقاءات الهيئة مع القيادة السياسية فى اعلى مستوياتها ولكن لاحياة لمن تنادي .

وأضاف بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس الهيئة فى تصريح (لسونا) أن النظام البائد كان سادرا فى غيه بالرغم من انه كان يرفع شعارات الحكم بالاسلام، لكنها لم تجد طريقها الى التطبيق لذلك ازاله الله بحسب سننه الكونية مضيفا ان التغيير سنة الله الماضية فى الكون الى يوم الدين ،مستشهدا بالعديد من الآيات التي تجسد هذا المعنى، موضحا ان الحراك والتحولات السياسية التي تشهدها البلاد تأتي فى هذا السياق مبينا ان التغيير فى المقام الاول بحسب المفسرين انه يمكن ان يكون من الاصلح لغيره كما يمكن ان يكون من الاسوأ الى الاصلح وهو قضية كونية لامرد لها.