عاجل.. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يعلن استقالته

أصدر المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق" الليبية التي يرأسها فايز السراج، اليوم الأربعاء بيانا، أعلن فيه عن استقالته.
وأكد المجلس تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة.
أشار المجلس إلى تسليم مقاليد المهام التنفيذية للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.
جدير بالذكر أن البيان لم يستدل عليه بعد لحظات من نشره على صفحة الحكومة الرسميه على تويتر.
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