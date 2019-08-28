الحربي: عصابة الإصلاح تخرق دعوات التحالف إلى التهدئة في الجنوب

علق الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، على الأحداث الدائرة في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، آب 28، 2019: ما يحدث في عدن باختصار هو خرق واضح من قبل عصابات حزب الاصلاح والمندسين في الشرعية لدعوات التهدئة التي دعا لها التحالف العربي.
ولفت الحربي إلى أن ما قامت به تلك العصابات هو تهديد للمدنيين ولقوات التحالف العربي المتواجدة في عدن.
وأكد أن هذا السلوك يعد خدمة لمليشيات الحوثي وأجنداته الخبيثة في اليمن.
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