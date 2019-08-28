السيادة يطلع على أداء الأمانة العامة لرئاسةالجمهورية

استمع مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إلى تنوير ضافٍ عن أداء الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قدمه الفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية. واشتمل التنوير على تعريف شامل لهيكل الأمانة وإداراتها المختلفة.

وأوضح التنوير المهام والواجبات التي تضطلع بها الأمانة والمشروعات التي تخطط لتنفيذها في المستقبل.

إلى ذلك أشاد أعضاء مجلس السيادة بالأداء المميز للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لها لأداء رسالتها على الوجه المطلوب.