ضجت صالة مسرح نادي الضباط بهتاف الجماهير اعجابا وتقديرا لموقف الفنانة نانسي عجاج خلال حفلها الاخير حيث قامت بنزع المايك والتوجه نحو احد المعجبين وحالت بينه وبين حرسها الخاص (البودي قارد) الذي تحرك لمنعه من الوصول للفنانة التي بدأت في اداء اغنيتها المشهورة (بحبك).

وكان احد المعجبين من الجمهور توجه نحو المسرح لمنح الفنانة باقة من الورود ليتحرك نحوه اثنان من الحرس الشخصي لمنعه الا ان رد فعل الفنانة السريع بالتوجه نحوه واستلام الورد منه ومن ثم الانحناء تقديرا له جعل البودي قارد يتراجع وسط تصفيق وصيحات الاعجاب من قبل جمهور الحفل المحتشد.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تابعوا الحفل على يوتيوب أشادوا بموقف الفنانة نانسي وعبروا عن اعجابهم الكبير باحساسها واحترامها لجمهورها حيث كتب احدهم قائلا:(لكي التحية يا راقية مدرسة في الشعور المرهف) وعبر اخر عن حبه واعجابه بالفنانة حيث قال: ( والله نحنا كلنا بنحبك وبنعشقك صوتك

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في موقف ضجت له قاعة نادي الضباط ..نانسي عجاج تنزع (المايك) لاجل أحد المعجبين وتحول بينه وبين (البودي قارد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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