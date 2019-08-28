الأرصاد: أمطار متوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس و موقف الأمطار المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة بالبلاد هطول امطار على عدد من ولايات البلاد بعد ظهيرة اليوم و تقسم على النحو التالي:
أمطار متوسطة في كل من ولاية النيل الازرق، شمال كردفان وشمال وغرب دارفور ، القضارف والنيل الأبيض.كما توقعت الوحدة أمطارا خفيفة جنوب البحر الاحمر، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، القضارف وسنار.
وأشار التقرير بحسب سونا – إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وأبو حمد، دنقلا، وشمال الولايات الغربية متوقعا أن يتراجع عن موقعه الحالي ناحية الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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