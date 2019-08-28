ميسي بعيد عن كرة القدم … الحذاء الذهبي في خطر !

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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نفى الطاقم الطبي في البارسا لوسائل الإعلام قبل قليل غياب ميسي شهر ونفى حصول اي انتكاسة حدثت لميسي.
وبحسب موقع هاي كورة النادي فضل ان يغيب ميسي عن مباراة السبت ضد اوساسونا لأن بعد ذلك هناك توقف دولي، مما يعطي فترة راحة اكبر وتعافي للارجنتيني. وربما يكون خبر إصابته صحيحا والنادي فضل أن لايعلن حاليا كي لايتأثر الفريق بالسلب ثم يعود بعد التوقف الدولي .
ميسي غاب عن برشلونة منذ بداية الموسم …فهل سيتأثر سباق الحذاء الذهبي بغياب ميسي وو الذي حصد الجائزة في السنوات الماضية ؟
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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