ولد لبات: قرار مرتقب بعودة السودان لمنظومة الإتحاد الأفريقي

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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توقع مبعوث الإتحاد الأفريقي بروفسير محمد الحسن ولد لبات صدور قرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعودة السودان لمنظومة الإتحاد الأفريقي، مؤكداً إلتزامه بمتابعة سير تنفيذ الفترة الإنتقالية مع الأطراف السودانية.
وقال لبات في تصريح بحسب (smc) أنه ذاهب إلى إلى العاصمة الأثيوبية ولكن قلبه باقٍ في السودان، مبيناً أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي سيجتمع خلال الفترة القادمة لبحث التطورات بالسودان تمهيداً لإتخاذ قرار برفع تعليق عضوية السودان وعودته للبيت الأفريقي.
ودعا لبات الأطراف السودانية للإلتزام بالإتفاق الذي وقع بالخرطوم بحضور دولي وإقليمي، مؤكداً وقوفهم التام مع السودان حتى يتم تنفيذ الإتفاق وإنزاله على أرض الواقع.
يذكر أن الإتحاد الأفريقي قد علق عضوية السودان في يوليو لحين قيام حكومة مدنية إنتقالية تمهيداً لنظام ديمقراطي يسع الجميع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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