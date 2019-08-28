هل يوم الاحد القادم هي نهاية الموسم لريال مدريد ؟ زيدان تحول من نعيم الى جحيم …!

من اسوأ اللحظات هي التي يقدم فيها الصحفي او الكاتب خبرا سلبيا عن اي فريق … نعم الاخبار السلبيه هي لا تروق لكل البشر … وفي هذا الصيف الضغط وكل الضغط على فريق واحد فقط وهو ريال مدريد لسببين بسيطة … الاول هو الفريق الاكثر تتويجا بالبطولات فجمهوره يريد في كل موسم بطولة كبيرة والسبب الثاني هو الفريق الذي صرف الملايين في هذا الصيف من اجل التعاقد مع لاعبين جدد لبناء فريق جديد .

مؤكد تماما اي حديث عن حال الفريق من الجولة الثانية هو امر غير مقبول تماما وسابق لاوانه وغير منطقي وحديث صبياني ولكن التاريخ والارقام لا تكذب … نعم عودنا الدوري الاسباني وتحديدا بعد ان اصبح كل من اتليتكو مدريد وفالنسيا واشبيلية اقوياء بما فيه الكفاية … فمن يتعثر في اول 3 جولات علية ان ينسى الموسم كاملا .

لن نتحدث عن مشاكل الريال وعن مشاكل زيدان وعن مشاكل اللاعبين وعن مشاكل الفريق … لانه وبكل اختصار الفريق مشوه خلقيا الفريق متوفى دماغيا الفريق محطم نفسيا … يفوز في مباراة ويخسر مبارتين .. يقدم مستوى في مباراة ويدمر في مبارتين … يصعد بالمستوى في مباراة ويهبط في مبارتين … الفريق بكل اختصار وبكل مصداقية اي هجمة من اي فريق في هذا الكون على مرماه نسبة تسجيلها 90% … راجعو كل مباريات الموسم الماضي والمباريات الودية واول جولتين اي هجمة عكسية من اي طرف الايمن او الايسر هي هدف محقق … الفيديو والارقام لا تكذب ابدا وهذه المشكله هي مشكلة مدرب بنسبة 100% لماذا لان المدرب هو المسؤل عن بناء المنضومة الدفاعية وهو المسؤل عن طرد اللاعبين المنتهيه صلاحيتهم .

هناك من يقول ان زيدان لا يملك القرار هذا خطأ للاسباب التالية

1- ادارة الريال ترغب في لورينتي واسبنة النادي زيدان قام ببيعه للغريم اتلتي على الرغم ان لورينتي هو البديل الوحيد لكاسميرو وليس فالفيردي .

2- ادار الريال تريد استمرار ريغولان زيدان اخرج اللاعب اعارة قبل التفكير في ميندي … ليس ذلك فقط زيدان بمجرد ان عاد للفريق الموسم الماضي اخرج ريغولان من خططه تماما

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3- ادارة الريال رهانها الاول على فينسيوس جونيور الذي كان النجم الاول في الموسم الماضي وضن الجميع انه سينفجر هذا الموسم ولكن زيدان وضع اللاعب على مقاعد البدلاء بل ويقوم باشراكة في مركز مخيب جدا لم يقدم جونيور اي شيء حتى الان

4- بحسب موقع هاي كورة زيدان اوقف صفقة فان دي بيك واريكسن رغم سهولتها وهذا دليل على سيطرته وانه يريد الاعتماد على الاسماء الميته حاليا .

زيدان يملك كل الصلاحيات في مدريد كاذب من يقول ان الادارة لها راي و من المستحيل ذلك … بالتالي عندما نرى اكبر ثغرتين حاليا في تاريخ النادي وهما مارسيلو وكارفخال يشاركون باستمرار و99% من الاهداف تأتي بسبب هاذين اللاعبين اذا زيدان المسؤل عن اخفاق الفريق الدفاعي ومسؤل عن كل شيء .

اعزاءنا الامور بكل بساطة لا تحتاج الى تعقيد فريق فيا ريال تعادل في اول جولة وخسر الجولة الماضية ويوم الاحد سيواجه ريال مدريد على ارضة وبين جمهورة وتاريخ الريال في هذا الملعب سيء جدا وتاريخ زيدان سيء جدا المؤشرات تقول بان ريال مدريد قريب من الخسارة في ملعب الغواصات الصفراء وفي حال خسر الريال هذه المباراة واتليتكو فاز في الجولة القادمة وكذلك برشلونة على جمهور الريال الكريم ان يقرأ الفاتحة على وفاة هذا الموسم مبكرا … لانه موسم عنوانه نحر الفريق وليس تجديد الفريق .

بالمناسبة … برشلونة يملك سواريز وميسي وديمبلي وغريزمان ونيمار قادم في الطريق … هل تستوعبون ذلك …؟! هذا يعني ان من يفكر في الدوري هذا الموسم يجب ان نقول له ” عشم ابليس في الجنه ” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)