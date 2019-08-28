الاتصالات: إصدار طوابع بريدية لتوثيق ثورة ديسمبر

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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وجه م. م د كتور الصادق جمال الدين الصادق مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد مدير شركة سودا بوست بإصدار طوابع بريدية توثق لثورة ديسمبر لتتماشى مع الأحداث في السودان بإظهار رموزها وتمجيد معانيها وشعاراتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع المشترك مع سودا بوست السودان بمكتبه للوقوف على سير أداء الشركة وخططها المستقبلية التوسعية، مؤكدا تعهده بدعم إنشاء تطبيق عبر الموبايل وبرامج تفاعلية أخرى لمساعدة المستفيدين من الوصول للخدمات البريديه المقدمة من سودا بوست. وقال إنه لا بد من العمل بصورة أكبر لتطوير الخدمات البريدية وإعادة الثقة في نظام البريد.
وأكد د. الصادق دعم تنفيذ برامج التدريب الداخلي لمجالات البريد المختلفة بواسطة خبراء مختصين، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد في الجانب الإعلامي لإبراز دور سودابست في ما تقدمه من خدمات للجمهور والاستفادة من الخطة الإعلامية التوعوية التي تعتزم إدارة البريد بالجهاز تنفيذها بالشراكة مع المشغلين ومقدمي الخدمات.
من جانبه كشف مدير عام سودا بوست بحسب سونا – عن عزمه لإطلاق خدمات بريدية جديدة تسهم في إيجاد حلول لمستعصيات المشاكل كما تم في حل مشكلة السفر (خدمة تذكرتي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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