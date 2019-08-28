تاور: استعداد المجلس لدعم إصلاح النظام الصحي

أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، إستعداد المجلس لتقديم الدعم والاسناد لعملية إصلاح النظام الصحي بالبلاد.

وأشاد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة “النظام الصحي في البلاد” بمبادرة من أساتذة جامعة الخرطوم، تحت شعار “نحو برنامج اسعافي”، بمباني جامعة الأحفاد اليوم، بالدور الريادي الذي ظلت تضطلع به جامعة الأحفاد في القضايا الوطنية والاجتماعية، مشيرا في ذلك إلى دورها في قيادة التغيير بالبلاد ومساهماتها المستمرة في رفع الوعي الاجتماعي في القضايا المختلفة.

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ودعا تاور بحسب سونا – القائمين على أمر الورشة إلى ضرورة ملامسة القضايا الصحية في الولايات خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ولفت دكتور تاور النظر إلى المعاناة الصحية للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان وإلى الآثار الصحية الخطيرة التي تواجه المواطنين بمناطق تعدين البترول والذهب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)