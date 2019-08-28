الخبر العادي عن ريال مدريد.. إيسكو ينضم للمصابين !

التاريخ: 28-أغسطس-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة ضرب ريال مدريد رقم قياسي تاريخي سلبي حيث اصيب 12 لاعبا في أقل من شهرين لتبدأ الصحافة المدريدية تؤكد إن تدريبات دابونت المعد البدني ليست مناسبة لنجوم الفريق الملكي وآخر هؤلاء النجوم هو إيسكو : وبحسب موقع هاي كورة فإن الاسماء التي اصيبت من بداية فترة الإعداد هي : يوفيتش سيرجيو راموس رودريجو ميندي Advertisements ماريانو دياز ثيو كورتوا اسنسيو ايدن هازارد إبراهيم دياز خيميس رودريجيز إيسكو هناك توقعات الآن يأن يدخل الريال في نفق مظلم هذا الموسم بسبب الاصابات… فهل ينتهي موسم الفريق بسبب هذا الكابوس ! الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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