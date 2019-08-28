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بيدريول: ميسي طلب عودة نيمار للفوز بدوري أبطال أوروبا

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أغسطس-2019

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بيدريول: ميسي طلب عودة نيمار للفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد جوسيب بيدريول مقدم برنامج شيرنجويتو أن مفاوضات القوية لاستعادة البرازيلي جونيور جاءت بطلب من الأرجنتيني ليونيل قائد الفريق.

 

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وبحسب موقع هاي كورة أشار بيدريول أن ميسي يعي تماماً أن التتويج ببطولة مجدداً يحتاج لتواجد نيمار بالفريق بأي ثمن.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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