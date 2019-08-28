بيدريول: ميسي طلب عودة نيمار للفوز بدوري أبطال أوروبا

التاريخ: 28-أغسطس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة أكد جوسيب بيدريول مقدم برنامج شيرنجويتو أن مفاوضات برشلونة القوية لاستعادة البرازيلي نيمار جونيور جاءت بطلب من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق. Advertisements وبحسب موقع هاي كورة أشار بيدريول أن ميسي يعي تماماً أن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مجدداً يحتاج لتواجد نيمار بالفريق بأي ثمن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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