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ميسي يتعرض لانتكاسة جديدة ويغيب لمدة شهر

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أغسطس-2019

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ميسي يتعرض لانتكاسة جديدة ويغيب لمدة شهر

تعرض نجم ، ليونيل ، لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى، والتي تحرمه من اللعب منذ بداية الموسم الحالي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وبحسب موقع كورة لم يشارك “البرغوث” في مران فريقه الجماعي مجددًا اليوم الأربعاء، وشارك مرتين فقط في مران البرسا منذ الخامس من الشهر الجاري.

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ووفقًا لإذاعة “راك 1” الكتالونية، فإنَّ ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة أمس الثلاثاء، أثناء مواصلته عملية التعافي، لكن دون بيان رسمي صادر حتى الآن من النادي بطل إسبانيا.

كان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة الأولى هذا الموسم؛ استعدادًا لمواجهة أوساسونا، يوم السبت بالجولة الثالثة من الليجا على ملعب السادار.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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