انفراج كبير في تغذية الصرافات الآلية بالخرطوم

رصدت (المصادر) أمس، اصطفاف عدد من المواطنين أمام صراف بنك الخرطوم فرع شارع الجمهورية للسحب، بعد أن توقفت تغذية الصرافات لفترة وكانت تعمل بصورة متذبذبة خلال الأشهر الماضية.

كشف عدد من موظفي البنوك لـ(السوداني) أمس عن حدوث انفراج كبير في تغذية الصرافات الآلية خلال اليومين الماضيين، وكشفت الجولة تغذية عدد مقدر من الصرافات أبرزها “العقاري التجاري – المزارع – النيل الأزرق المشرق – فيصل الإسلامي ” .

قال موظف ببنك العمال الوطني فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، إن هنالك انفراجاً كبيراً في السيولة بالصرافات الآلية خلال اليومين الماضيين ، مبيناً أن تغذية البنوك للصرافات تتوقف على حسب عدد فروعها بالولاية، وحاجتها للمبالغ التي تغطي كل الصرافات.

وأكد موظف ببنك النيل الأزرق المشرق جلال الدين أحمد، أن البنك استلم مبالغ كبيرة من البنك المركزي لتغذية الصراف، وقال إن التغذية وضخ السيولة انتظمت وصارت يومية، منوهاً إلى أن هذا الانتظام يقلل من حدة الصفوف داخل البنك وأام الصراف، نافياً حدوث زيادة في سقف السحب. ولفت إلى أن استمرارية التغذية تسهم بشكل كبير في معالجة الأزمة والحد من الصفوف، مشيراً إلى أن الصرف من داخل البنك بمبلغ الـ(3-4) آلاف جنيه .

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وأوضح موظف ببنك أمدرمان الوطني أحمد حسن، بأنهم بالأمس استلموا المبالغ المحددة من المركزي وتمت تغذية الصرافات، وقال إن هنالك “تفاؤلاً وارتياحاً ” وسط العملاء والمواطنين، عقب انتظام التغذية واستقرارها يومياً، وناشد المجلس العسكري، لوضع ضوابط لصرافات وعمليات السحب.

وأشار موظف بأحد البنوك بشارع عبيد ختم فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس ، إلى أن ضخ الصرافات الآلية بدأ منذ مطلع الأسبوع الحالي، وأن السحب يتم بالفئات الجديدة الـ(100-200) جنيه، مضيفاً بأن كل الأعطال الفنية التي تخص ماكينات الصراف “ورفض البطاقة ” من بعض الصرافات تمت معالجتها لبعض البنوك، وأن سقف السحب ما يزال ألفي جنيه، واستبعد حدوث أزمة أو صفوف أمام الصرافات مرة أخرى، وزاد بأنهم يستلمون السيولة بصورة يومية لتغذية الصراف، بعد الانتهاء من الصيانة والبرمجة، منوهاً إلى برمجة الصرافات بالفئات الـجديدة (200-100) جنيه.

وأكد بعض المواطنين التقتهم (السوداني)، بصفوف عدد من الصرافات التي طافت عليها أمس، تغذية الصراف بالفئات الجديدة (100-200)جنيه، وقالوا إن وضع الصرافات حالياً أفضل كثيراً من الأشهر الماضية. وقال المواطن إبراهيم محمود، إنه سحب مبلغ (2) ألف جنيه من غير معاناة، مشيراً إلى أن استمرار التغذية “يعني انجلاء أزمة السيولة وتلاشي الصفوف أمام الصرافات الآلية.

وأكدت المواطنة أميمة أحمد بحسب (السوداني) أمس، تحسن موقف تغذية الصرافات، وطالبت بالاستمرار في التغذية وزيادة سقف السحب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)