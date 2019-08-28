ارحل يا بوجبا.. رسائل جديدة من جماهير مانشستر يونايتد

ظهرت رسوم ضد لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، يوم الأربعاء، على لافتة خارج المدينة الرياضية للفريق الإنجليزي، تطالب برحيله عن النادي.

وكُتب على اللافتات رسالة تقول “Pogba Out” (ارحل يا بوجبا)، وتطالب المشجعين بعدم إيقاف اللاعبين للحصول على إمضاءاتهم أو صورهم، لدى خروجهم من المدينة الرياضية.

وتأتي هذه الواقعة عقب الإساءات التي تعرض لها اللاعب، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون، ما حرم مان يونايتد من الفوز باللقاء.

Advertisements

وبحسب موقع كورة رد بوجبا حينها على الإهانات العنصرية عبر (تويتر)، حيث قال إن أسلافه عانوا كي يصبح جيله “حرا في هذا العصر”، واصفا من يوجهون له هذه الإساءات بـ”الجهلاء”.

وكان بوجبا من أكثر الأسماء التي ترددت في الميركاتو الحالي، وتحدثت تقارير صحفية عن اقترابه من ريال مدريد أو يوفنتوس، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

لكن لم تظهر حتى الآن أنباء حول مغادرته، مع تبقي أيام قليلة على انتهاء سوق الانتقالات الصيفي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)