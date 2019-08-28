الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

راكيتيتش يتراجع عن موقفه من دخول صفقة نيمار

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-أغسطس-2019

0 مشاهدة

راكيتيتش يتراجع عن موقفه من دخول صفقة نيمار

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط ، موقفه من دخول صفقة انتقال البرازيلي دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى البارسا في الصيف الحالي.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن راكيتيتش أعطى موافقته على الانتقال إلى سان جيرمان بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب موقع كورة جاءت موافقة راكيتيتش بعد أن أدرك الإعجاب الكبير الذي يتلقاه من ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راكيتيتش يتراجع عن موقفه من دخول صفقة نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا