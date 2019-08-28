راكيتيتش يتراجع عن موقفه من دخول صفقة نيمار

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، موقفه من دخول صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى البارسا في الصيف الحالي.
ووفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن راكيتيتش أعطى موافقته على الانتقال إلى سان جيرمان بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.
وبحسب موقع كورة جاءت موافقة راكيتيتش بعد أن أدرك الإعجاب الكبير الذي يتلقاه من ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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