“الحرية والتغيير”: القوى المُعادية للثورة تسعى للسلطة

استبعدت قوى الحرية والتغيير السماح لأي تنظيم سياسي كان مُشاركاً في النظام السابق بالمشاركة في الفترة الانتقالية، ووصفت الخطوة بأنها غير “إقصائية”.

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وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر في حديثه لإذاعة “هلا” أمس، إن عدم مُشاركة القوى غير المشاركة في الثورة ليس إقصاءً وإنما هو نوع من الديمقراطية. وأضاف عمر: “كيف تسمح هذه القوى لنفسها أن تشارك في برنامج هي كانت ضده”، وتابع: “المُؤتمر الشعبي كان متمسكاً بالسفينة حتى غرقت فكيف يشارك”.

ورأى عمر بحسب صحيفة السوداني – أن الشارع فيه متسع للتواثق على الأهداف الوطنية المشتركة وليس على الكراسي، ووصف القوى المُعادية للثورة بأنها تسعى للسلطة في ذاتها وليس في البرنامج الذي تنفذه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)