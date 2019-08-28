“الحرية والتغيير”: القوى المُعادية للثورة تسعى للسلطة

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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استبعدت قوى الحرية والتغيير السماح لأي تنظيم سياسي كان مُشاركاً في النظام السابق بالمشاركة في الفترة الانتقالية، ووصفت الخطوة بأنها غير “إقصائية”.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر في حديثه لإذاعة “هلا” أمس، إن عدم مُشاركة القوى غير المشاركة في الثورة ليس إقصاءً وإنما هو نوع من الديمقراطية. وأضاف عمر: “كيف تسمح هذه القوى لنفسها أن تشارك في برنامج هي كانت ضده”، وتابع: “المُؤتمر الشعبي كان متمسكاً بالسفينة حتى غرقت فكيف يشارك”.
ورأى عمر بحسب صحيفة السوداني – أن الشارع فيه متسع للتواثق على الأهداف الوطنية المشتركة وليس على الكراسي، ووصف القوى المُعادية للثورة بأنها تسعى للسلطة في ذاتها وليس في البرنامج الذي تنفذه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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