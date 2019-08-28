صحفي ينتقد الأسماء المرشحة للحكومة ويصفها بالضعيفة

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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قال الكاتب الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان إنه لولا الثقة في عبد الله حمدوك ومعرفة استقلالية قراره وحبه لوطنه، لأصابنا القلق والإحباط والخوف بسبب ضعف بعض الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية بالحكومة الجديدة.
وذهب سليمان بحسب موقع المشهد السوداني – إلى أن 70% من الأسماء المرشحة ضعيفة، ولا تتوافر فيها شروط الكفاءة والنزاهة، وأنها وصلت للترشيح عن طريق المحاصصة والقرابة والشللية.
وفي وقت سابق، تسلم رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، الدكتور عبدالله حمدوك قوائم الوزراء المرشحين من قبل قوى الحرية والتغيير لشغل مناصب الوزارات .
وتضمنت القائمة بـ49 ترشيحًا لشغل مناصب 14 وزارة و16 ترشيحًا لـ5 مجالس متخصصة .
ومن أهم الأسماء المرشحة لوزارة الخارجية وفقا للتسريبات، عمر بشير وعمر قمر الدين وعمر صديق، أما شؤون مجلس الوزراء فالمرشحون لها مدني عباس مدني وأبوبكر الباشا وإسماعيل وادي وياسر ميرغني، ووزارة المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي وحسن بشير ومحمد شيخون. ومن أبرز المرشحين لوزارة العدل ابتسام السنهوري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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