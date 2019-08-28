خالد بحاح: قوى الشر تسعى لاجتياح عدن باسم الشرعية الاخونجية

علق رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح على أحداث عدن مشيرا تاريخ الاجتياحات التي تعرضت لها المدينة خلال السنوات الماضية.
وقال بحاح على موقع تويتر:" إنها عدن الجنوب لمن لا يعرفها، تم إجتياها في ١٩٩٤م بأسم الشرعية الوحدوية القبلية، وتم إجتياها في ٢٠١٥م بأسم الشرعية الثورية الحوثية.
وأضاف:" واليوم تسعى قوى الشر إجتياها بأسم الشرعية المهترئة الإخونجية.
واختتم تصريحه بالقول:" اتقوا الله في أنفسكم، عدن والجنوب بعيد عنكم ما حييتم إلا بالعدل والمساواة.
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