الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في عدد من ولايات البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر هطول أمطار في عدد من ولايات البلاد بعد خلال اليوم وغدٍ “الخميس”.
وتوقعت الهيئة في تقريرها اليوم “الأربعاء” عن عن حالة الطقس و موقف الأمطار المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة بالبلاد هطول أمطار متوسطة في كل من ولاية النيل الازرق، شمال كردفان وشمال وغرب دارفور ، القضارف والنيل الأبيض.، توقعت الوحدة أمطاراً خفيفة جنوب البحر الأحمر، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، القضارف وسنار.
وأشار التقرير إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وأبو حمد، دنقلا، وشمال الولايات الغربية متوقعا أن يتراجع عن موقعه الحالي ناحية الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة القادمة.
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