قوات الحزام الأمني تلاحق مليشيات الإصلاح في عدن

قال قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر، الأربعاء، إن قوات الحزام الأمني "تتعامل مع خلايا نائمة في المدينة"، مشيرا إلى أن "الوضع في عدن هادئ"





وأوضح عمر، أن معظم مديريات محافظة عدن باتت تحت سيطرة القوات، مضيفا: "نلاحق ميليشيات حزب الإصلاح" الإخواني.

وأظهرت الصور الواردة من عدن سيطرة قوات الحزام الأمني على معظم مديريات المحافظة.

ويأتي هذا التطور بعدما اقتحمت قوات حزب الإصلاح المنضوية في الجيش اليمني مدينة عدن، بعد ساعات من سيطرتها على محافظة أبين.

وسيطرت قوات حزب الإصلاح على أجزاء واسعة من مديرتي خور مكسر ودار سعد، بعد اشتباكات مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وامتدت المعارك بين الطرفين إلى جبل حديد، حيث تتمركز فيه معسكرات لقوات الحزام الأمني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، أن أحداث الأسابيع المنصرم في عدن وأبين وشبوة كشفت حجم التواطؤ بين ميليشيات الحوثي والإخوان وباقي التنظيمات الإرهابية.

وفي خطاب له، اعتبر الزبيدي أن تلك الأحداث مثلت انتقاما من قوات النخبة الشهوانية لصالح تنظيم القاعدة وإعادته إلى المحافظة، وخدمة لمشاريع إقليمية مشتركة بين داعمي الميليشيات الحوثية وتنظيم الإخوان.