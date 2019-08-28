تحالف كوادر جنوب كردفان ستجري اتصالا بالحلو

كشف تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان عن اتصالات ستجري مستقبلا مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو للتفاوض مع الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك بعد مضي ست اشهر من تكوينها للوصول إلي سلام نهائي و الاستقرار بجنوب كردفان.

و قال قاسم فضل جارو رئيس تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمنبر وكالة السودان للانباء (سونا) ندين و نرفض اي حرب بجنوب كردفان داعيا الى أهمية الجلوس لحل قضية الولاية مشيرا إلي أن الغرض من أنشاء تحالف كوادر جنوب كردفان هو النهوض بالولاية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية و الاجتماعية ودعا المنظمات الطوعية لتقديم المساعدات الإنسانية لانسان الولاية مؤكداً أن التحالف سيكون سندا ودعما و معينا للحكومة الانتقالية .

وأشار قاسم إلي أهمية وخصوصية الولاية في كافة المجالات مبينا بان جنوب كردفان تضررت كثيرا من الحكومات السابقة خاصة في مجال البني التحتية والخدمات الأساسية وحذر قاسم من استقلال ثروات الولاية المعدنية التي أخذت لصالح اشخاص و تركت آثارا سالبة تسببت في امراض للإنسان و الحيوان وتدمير للمشروعات الزراعية . و طالب جارو الحكومة الانتقالية بوضع ضوابط قانونية صارمة للشركات المنقبة في جنوب كردفان وأن تضع لها شروط و ضوابط وان يكون المستفيد الأول انسان الولاية و انشاء مشروعات البني التحتية من عائدات الذهب للولاية.

في وقت طالب الحكومة الانتقالية بضرورة إعادة مؤسسة جبال النوبة الزراعية و تخصيص صندوق لدعم كافة الخدمات بالولاية . من جهته حذرت عضو التحالف الاستاذه سوسن حمدان حامد كل الجهات من استقلال موارد الولاية في المرحلة القادمة وطالبت بإعادة حقوق المرأة بالولاية وإعادة النازحين الي مناطقهم الأصلية و الاهتمام بشريحة الاطفال من حيث الصحة و التعليم . و أضاف عادل النميري الخبير الاقتصادى أن التحالف أبوابه مشرعة و العمل علي ربط النسيج الاجتماعي بين مكونات الولاية و الاهتمام بالشرائح الضعيفة و توحيد الجبهة الداخلية لأبناء الولاية.