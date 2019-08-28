سقوط أشجار يغلق بشارع النيل

أغلقت ثلاث أشجار (مهوقني) شارع النيل مما أدى إلى تعطيل حركة السير. وحسب المكتب الصحفي للشرطة إن الأشجار سقطت أمام بوابة فندق كورنثيا وأخرى قبالة أمانة حكومة الولاية وثالثة أمام صالة مارينا أدت لتعطيل حركة السير بشارع النيل، وقامت قيادة المرور برئاسة اللواء شرطة طارق عطا، مدير الإدارة العامة للمرور، مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ومدير العمليات بمرور الخرطوم بالتنسيق مع إدارة الغابات ووزارة البنى التحتية ومحلية الخرطوم الإشراف على إزالة الأشجار حيث تم نشر منسوبي شرطة المرور فى عدة تقاطعات إضافية لتسيير حركة المرور.

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