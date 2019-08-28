الأردن وكينيا يبحثان أوجه العلاقات الثنائية المشتركة

بحث وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري والوفد المرافق الذي يزور الأردن حاليًا، أوجه العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيزها وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأشار الوزير الأردني- خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- إلى أن بلاده تسعى دائمًا لتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالعمل الحزبي، بما يخدم الحياة الحزبية ويؤسس لمرحلة الحكومات البرلمانية، مطلعًا الوفد الكيني على التجربة الحزبية الأردنية.

من جهته، دعا رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري، إلى استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الحزبية والبرلمانية.