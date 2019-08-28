5 ارشادات للامهات لمساعدة ابنائهم علي التفوق الدراسي

الأم هي المعلم الأول والأهم للطفل، فهي تريد لأبنائها تحقيق النجاح في المدرسة واكتساب المهارات والمعلومات اللازمة لمستقبل واعد، ومع ذلك تشكل الدراسة والواجبات المنزلية تحديا صعبا للامهات.

1- يجب الاهتمام بنظام غذائي صحي. يجب تحضير وجبة خفيفة لتناولها اثناء اليوم الدراسي تحتوي البروتينات مثل المكسرات واللبن والزبادي. سوف تساعده هذه الوجبة علي التركيز في الدراسة. كما يجب الاهتمام بشرب الكثير من الماء.

2- بمجرد أن يبدأ العام الدراسي حاولي مقابلة معلم طفلك والبقاء على اتصال معه ولو عن طريق الهاتف أو البريد الإليكتروني، واطلبي من المعلمين اقتراحات حول مساعدة أطفالك في المنزل، واهتمي بالحصول على نسخة من جداول أطفالك في كل فصل دراسي.

3- تأكدي من أن طفلك يؤدي الواجبات المدرسية بإنتظام. احرصي علي اعداده علي الاعتماد علي نفسه، ويمكنك مساعدة طفلك في الواجبات المدرسية عن طريق تخصيص مكان هادئ خاص للدراسة، وتخصيص وقت للواجبات المدرسية، ووقت اخر للراحة، ولممارسة الألعاب الرياضية والترفيهية.

4- اجعلي من نفسك قدوة حسنة لطفلك. تحدثي معاه بايجابية عن اهمية المدرسة، وحدثيه عن دراستك وتفوقك فذلك سوف يحمس الأطفال ويقويهم ويشجعهم على الدراسة.

5- لمساعدة الأطفال على النجاح يجب تشجيعهم على التفوق وليس على مجرد النجاح. يجب تشجيعهم على أن يقدموا أكثر من الحد الأدنى المطلوب للنجاح، مع تقديم المكافآت المناسبة.

