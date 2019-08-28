روسيا: عمليات الجيش السورى بإدلب تجرى وفق قواعد عمل منطقة خفض التصعيد

أكدت الخارجية الروسية أن كل عمليات الجيش السوري في إدلب والأراضي المجاورة لها، تجري بالتوافق مع قواعد عمل منطقة خفض التصعيد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إن الجيش السوري اضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية بدعم من الطيران الروسي، وذلك ردًا على الاستفزازات المستمرة من قبل الإرهابيين، بهدف خفض التهديد بالنسبة إلى المواطنين المدنيين".
وأضافت المتحدثة أن "كل هذه العمليات تأتي حصرًا في حدود المنطقة منزوعة السلاح، التى كان من المخطط إنشاؤها منذ عام كامل بالتوافق مع مذكرة (سوتشى) المؤرخة في 17 سبتمبر 2018".
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