القنصل السوداني بجدة: مشاكل واجهت حجاج ولاية الجزيرة في السكن والكهرباء…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القنصل العام للسودان بجدة السفير عوض حسين أحمد زروق، نجاح حج هذا العام، لمصادقة المجلس العسكري على التحويلات المالية، وأشاد بالحكومة السعودية ممثلة في أمير مكة المكرمة لترتيب الموسم، فيما انتقد منسقية الحج والعمرة التي أوفدت عدداً كبيراً إلى المملكة للترتيب قبل الحج مما أدى لمنصرفات عالية في السفر والسكن والترحيل وغيره، وقال: “شخصان يكفيان لهذه المهام بدلاً من عشرة”.

ونوه القنصل في تصريح أمس، إلى مشاكل واجهت حجاج ولاية الجزيرة في السكن والكهرباء والمصعد، وأرجع ذلك للمنسقية التي اختارت السكن، ولم يكن بمقدور القنصلية التدخل لأن هنالك عقداً مبرماً بينهم، وقال: “في نهاية الأمر تقع على الحاج ويتحمل ذلك”. وطالب زروق المجلس السيادي باتخاذ قرار يحدد عدد أفراد المنسقية بالمملكة قبل تفويج الحجاج. ونبه إلى اختيار أمراء حج غير مؤهلين، يتم اختيارهم بالمعرفة من أجل المصلحة، وقال إن الضعف الإداري واضح في المشاكل التي واجهت حجاج الجزيرة، وحمل المسؤولية للإدارة، وقال إن هنالك حجاجاً واجهوا مشكلة في السكن بسبب مرافقة أقاربهم المقيمين، وأسماه بحج “الكباري”، ووصف ذلك بالفشل الإداري في السودان.