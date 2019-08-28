الشعبي: الوثيقة الدستورية تم تزويرها وتزيفها قبل جفاف مدادها…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال حزب المؤتمر الشعبي إن الوثيقة الدستورية تم تزييفها وتزويرها قبل أن يجف مدادها. وذكر الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان لـ (سودان تربيون) أن الشعبي عازم على تشكيل تحالف عريض بالتنسيق مع القوى السياسية الوطنية، لمعارضة حكومة الفترة الانتقالية، تفادياً للوقوع في ديكتاتورية جديدة, وأضاف قائلاً: (قررنا المعارضة ومراقبة الحكومة، حتى لا تقودنا إلى ديكتاتورية جديدة). وجدد سليمان التأكيد على أن حزبه وقوى أخرى لن تعترف بالوثيقة الدستورية وستمزقها، مؤيداً في هذا السياق تصريحات أمين عام المؤتمر الشعبي علي الحاج، وأنهم تأكدوا من اختطاف الثورة وسرقة الدولة، وفق تعبيره.
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