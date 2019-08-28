منظمة زيرو فساد: دونا (139) بلاغا في قضايا مختلفة ضد النظام...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت منظمة “زيرو فساد”، شروعها في تحريك بلاغ جنائي ضد والي شمال كردفان السابق ومطالبته بتعويض سكان القرى التي جرفتها السيول والمتضررين من انهيار طريق الصادرات “أم درمان- بارا”.

وكشف عضو المنظمة مولانا المثنى أبو عيسى في مؤتمر صحفي بمنبر (سونا) أمس، عن تحرير أوامر قبض ضد (7) من الموقعين على عقد بيع أراضٍ لشركة الديار القطرية بقيمة (84) مليون دولار، ونوه لتورط جهة قضائية بإعفاء “الديار” من (16) مليون دولار من قيمة البيع دون وجه حق، وأعلن فتح بلاغ ضد شركة النيل للملاحة النهرية ومطالبتها باسترداد قيمة إيجارات النقل النهري البالغة (35) مليون دولار رغم مطالبة المراجع العام للشركة باسترداد المبلغ.

وقال المثنى، إن جملة البلاغات (139) بلاغاً، شملت قتل المتظاهرين، دُوّنت ضد الرئيس السابق ووزير الداخلية ومدير الشرطة، وبلاغ ضد وزير النفط الأسبق عوض الجاز حول عائدات النفط من 1997 الى 2007م، وبلاغ لبيع سفن للهند على أساس أنها “خردة” وثبت أنها تعمل حتى الآن بكفاءة، وبلاغ حول بيع الفلل الرئاسية بأبخس الاثمان، وبلاغ في قطارات ولاية الخرطوم التي تم استيرادها قبل ثلاث سنوات ولم يتم تشغيلها وثبت أنها غير صالحة وبها عيوب وغير مطابقة.