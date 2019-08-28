شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس جمعية النهضة النوعية بالقسم الجنوبي مكتب فحل ري الحاج عبد الله عثمان إبراهيم، عن خروج محصول الذرة من العروة الصيفية بمكتب فحل إلى جانب خروج مساحة 230 فداناً بالكامل من هذه العروة ، قال لـ (السوداني) إن مياه السيول غرقت مساحة 4 آلاف فدان، ولكن تم إنقاذ مساحات مقدرة، وأضاف: غرق مساحة 20 فداناً فقط من محصول القطن، مناشداً بتوفير الكراكات لتفادي حدوث أي مشكلة في المحاصيل بسبب الأمطار، مشيراً إلى عدم حاجة المزارعين لمياه الري في هذه الفترة، وذلك بفضل هطول الأمطار بنسب عالية، إلى جانب عدم وجود أي مشكلة تواجه الموسم