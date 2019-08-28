نظامي يتفاجا بلصوص داخل منزلهم بعد سرقتهم امواله وسلاحه

تفاجأ نظامي بلصوص يخرجون من داخل غرفة منزله بعد سرقتهم لمبالغ مالية وبندقية كلاشنكوف, ليقوم بمطاردتهم لاسترداد مسروقاته ليقوموا بتهديده بذات السلاح واجباره على التراجع ليفسح لهم الطريق للهرب.

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وكشف الرجل في بلاغ تقدم به لشرطة التكامل بحسب ما جاء بصحيفة الأهرام اليوم, بانه واثناء نومه داخل غرفة بمنزله بضاحية عد بابكر استيقظ على اصوات حركة بنهض من فراشه وخرج من الغرفة ليتفاجأ بلصوص يخرجون من احدى الغرف ونهبوا كلاشنكوف وخزنة بها “30” عيار ناري بالاضافة الى مبلغ “88” الف جنيه.

وأضاف الشاكي بانه قام بمطاردتهم فقاموا بتهديده بالسلاح الذي كان بحوزتهم مما دفعه للعودة وتركهم يهربون, اتخذت الشرطة اجراءاتها حول الحادث وتدوين بلاغ بالاشتراك في الارهاب والنهب في كواجهة المتهمين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)