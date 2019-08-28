(شعب بيستعدل اللوري بي زغرودة محال يتغلب) بهذه العبارة تفاخر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بشهامة رجالهم وعبقرية نسائهم, وذلك من خلال مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا. وتعود تفاصيل مقطع الفيديو لإنقلاب عربة نقل كبيرة (لوري) داخل أحد الأسواق السودانية خلال فصل الخريف. Advertisements حيث تجمع العشرات من الرجال حول (اللوري) لرفعه و(استعداله) من جديد ولكن هؤلاء الرجل كانوا يحتاجون لحماس كبير لتفجير قوتهم وطاقتهم في رفع العربة, حيث بدأ الحماس من بعض النسوة الحاضرات بالسوق ، واللاتي أطلقن زغروتة واحدة مستمرة, نجحت معها قوة وشهامة رجال السودان في إعادة العربة لوقفتها الطبيعية وفي دقائق معدودة, وبطريقة ذكية ورائعة حيث استخدموا الحبال لرفع العربة الثقيلة بحسب موقع النيلين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بــ (زغرودة) واحدة.. نساء السودان يحفزن رجالهم لرفع عربة ثقيلة (لوري) تعرضت للإنقلاب داخل السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.