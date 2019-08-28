روائح كريهة تقود رجل لاكتشاف وفاة شقيقه بمنزل يقيم فيه

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عثر رجل على شقيقه متوفياً داخل منزله في ظروف غامضة وذلك بالثورة الحارة الأولى, وقال في بلاغ تقدم به لشرطة محلية كرري بان شقيقه يقيم لوحده بمنزله وعلم من الجيران بان هنالك رائحة نتنة تخرج من شقة شقيقه.

وعندما ذهب لمعرفة مصدر الرائحة بحسب صحيفة الأهرام اليوم وجده متوفياً, وباخطار الشرطة حضرت مسرعة الى المكان وباشرت اجراءاتها الفنية اللازمة وبأمر النيابة ارسلت الجثة للمشرحة لمعرفة اذ كانت هنالك شبهة جنائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)