شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يمارس عمله الرسمي بمحطة وقود بأمريكا مرتدياً (العراقي) “الخفيف”

أشعل مواطن سوداني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده على خلفية فيديو أظهره وهو يؤدي عمله بإحدى محطات الوقود بأمريكا مرتديا “العراقي” السوداني.

الفيديو المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة نشره سوداني قام بتصوير مواطن عامل المحطة عبر كاميرا هاتفه قائلاً: (يا جماعة أنا في أمريكا فجاة لقيت واحد سوداني يرتدي عراقي ويمارس عمله في المحطة) وتابع ضاحكاً (يا أخوانا دي ورطة شنو دي؟).

رصدت ردود أفعال مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا لعدة أقسام فمنهم من يرى أن ملابس الرجل قد تقلل من قيمة السودان والسودانيين بالولايات المتحدة لأن العراقي لباس مثله مثل ملابس النوم.

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بينما اعتبر عدد كبير من الرواد أن ظهور الرجل بالعراقي أمر أكثر من عادي وقالوا (فعلا الراجل لابس عراقي خفيف… لكن المثل بقول بلداً ما بلدك حوم فيها عريان).

وبحسب موقع النيلين أطلق بعض النشطاء وكعادتهم بعض التعليقات والعبارات الساخرة حيث كتب أحدهم (‏ممثلنا في الولايات المتحدة خير تمثيل) وكتب آخر (العراقي الخفيف في الجو الظريف).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )