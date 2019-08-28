التربية: تسرب طلاب للالتحاق بسوق العمل والحركات المسلحة

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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كشفت وزارة التربية والتعليم العام، عن تسرب عدد من الطلاب والتحاقهم بسوق العمل بما في ذلك الالتحاق بالحركات المسلحة والعمل بمناطق الذهب، بسبب وفاة الآباء أو عدم عملهم أو غيره.
وأكد مدير المشروعات بالوزارة سالم محمد سالم في منتدى إعلامي بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن حركة تسرب الطلاب من المدارس وعودة آخرين، تسببت في عجز الوزارة عن حصر عدد المتسربين بمرحلتي الأساس والثانوي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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