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الشرطة تقدم رجل للمحكمة بتهمة الاعتداء على ابنه القاصر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أغسطس-2019

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الشرطة تقدم رجل للمحكمة بتهمة الاعتداء على ابنه القاصر

أحالت النيابة المختصة بالخرطوم رجل لمحكمة شؤون الاسرة والطفل بالخرطوم شرق بتهمة الاعتداء على ابنه القاصر اثناء اقامته معه بمنزله بعد انفصاله عن والدته, بعد ان وجهت له النيابة تهمة الاغتصاب.

 

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وكشفت التحريات بان المتهم متزوج من فتاة مغربية الجنسية وانجب منها اطفال وبعدها انفصلا عن بعضهما وبحكم الوصاية سلم الابن لوالده الذي يقيم بمدينة كوستي, وبعد فترة من الزمن احضر المتهم الابن لوالدته لقضاء فترة الاجازة واثناء تواجدها معه اصيب باعياء شديد مما دفعها لاسعافه للمستشفى وهنالك كشف لها الطبيب بان ابنها تعرض لعملية اغتصاب منذ فترة طويلة.

 

وأكد الطبيب الشرعي الحادثة ليتم القبض على والده, كمتهم ودون في مواجهته بلاغ بالاغتصاب بحسب صحيفة الأهرام اليوم, وعقب اكتمال التحريات احيل الملف للمحكمة التي حددت جلسة لسماع المتحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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