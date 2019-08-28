مقترح بدمج دواوين الدولة في جهاز واحد

كشفت مصادر عن دمج أجهزة ودواوين الحكومة في جهاز واحد وفقاً لأسماء مقترحة تم الدفع بها في الوثيقة الدستورية، في انتظار تشكيل الحكومة القادمة.

وقالت المصادر أمس إن الدواوين الحالية التي نص عليها الدستور، وعلى رأسها ديوان المظالم والحسبة، ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة، المفوضيات، استئناف تظلمات العاملين في الدولة، سيتم دمجها بأسماء جديدة في جهاز واحد، وأوضحت أن تشكيل الحكومة سيحسم أمر دمج الأجهزة.

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وكشفت المصادر أن جهات مسؤولة دفعت بمقترح سابق، بأن يكون نظام ديوان المظالم كالنظام السعودي الحالي، وأن يكون قضاء إدارياً مستقلاً فيه رقابة إدارية تتعلق بمحاربة الفساد كجهاز مستقل، أفضل من النظام المتبع حالياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)