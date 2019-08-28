رسالة خادشة للحياء من إعلامي تثير جدلاً واسعاً داخل قروب واتس اب..!

نشب خلاف كبير بين عدد من الإعلاميين بسبب إرسال إعلامي معروف رسالة خادشة للحياء عن طريق الخطأ وفضل المغادرة بدلاً عن الاعتذار، وتعود التفاصيل إلى أن الإعلامي قام بإرسال رسالة عن طريق الخطأ لقروب يضم عدداً من نجوم الإعلام من ثم غادر وبعث برسالة عن طريق إحدى المذيعات بقضائية مشاهدة تحتوى الرسالة على بضع كلمات لم تحمل في جوفها الاعتذار المنتظر، بل أشار إلى أنه كان ينوي المغادرة من قبل وجاء السبب الذي جعله يغادر، الشئ الذي أثار حفيظة بعض أعضاء القروب الذين تضجروا من رسالته رغم دفاع الآخرين عنه مشيرين إلى أن الأمر أكثر من عادي وخطأ غير مقصود، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)