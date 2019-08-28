انقطاع الطريق القومي الخرطوم- كوستي

أدت السيول و الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية النيل الأبيض الى قطع الطريق القومي الخرطوم- كوستي في منطقة الاعوج بمحلية القطينه, ووقف اللواء الركن حيدر علي الطريفي, والي ولاية النيل الأبيض المكلف, والمهندس منتصر اسماعيل, مدير عام وزارة البنية التحتية بالولاية علي سير عمليات إعادة تأهيل الطريق القومي الرابط بين ولاية الخرطوم والنيل الأبيض وولايات غرب السودان, مثمنا المجهودات التي تبذلها لجنة طوارئ الخريف من أجل انسياب حركة المرور بصورة طبيعية, مؤكدا استمرار العمليات الهندسية لصيانة هذا الطريق ووضع التحوطات المطلوبة لحمايته من السيول.

Advertisements

وقال الطريفي بحسب صحيفة الأهرام اليوم إن حكومة الولاية سخرت كافة امكانياتها لمجابهة السيول والامطار بجميع المحليات.

فيما كشف المهندس منتصر اسماعيل مدير عام وزارة البنية التحتية بالولاية إن طريق الخرطوم كوستي تعرض لأنجراف بسبب السيول القادمة من ولاية الجزيرة, مشيراً الى أن وزارته تمكنت من إجراء المعالجات الهندسية اللازمة لحماية هذا الطريق بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والجسور لضمان استمرار حركة سير المركبات بصورة منتظمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)