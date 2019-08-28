مطربة ترفض الغناء في حفل خاص بسبب خطف الأطفال لـ(النقطة)..!

رفضت إحدى المطربات إكمال وصلتها الغنائية بإحدى الحفلات الخاصة وذلك بعد أن قام عدد من الأطفال بخطف النقطة التي قام بنثرها على رأسها عدد من المعازيم.

Advertisements

هذا وصرخت المطربة عبر المايكرفون بصوتٍ عالٍ: (يا أخوانا ما تلموا شفعكم ديل)، قبل أن تهبط من المسرح وترفض مواصلة الحفل وسط دهشة واستياء الجميع..! بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)