“السيادي” يحيل قضية فتح المدارس إلى رئيس الوزراء

تداول مجلس السيادة حول مسألة فتح المدارس والجامعات في ضوء الانفراج الذي تشهده أزمة الخبز والمواصلات. وأكد المجلس أهمية النظر في فتح المدارس مع مراعاة تأمين الطلاب وترحيلهم وواقع الولايات، ووجه الاجتماع بإحالة الأمر إلى رئيس الوزراء.

Advertisements

كما تداول المجلس في اجتماعه بالقصر الجمهوري بحسب صحيفة السوداني أمس، حول لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة، قدمتها عضو المجلس رجاء نيكولا، من جانبهم أبدى الأعضاء جملة من الملاحظات حول اللائحة على أن يتواصل النقاش بشأنها في الاجتماع القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)