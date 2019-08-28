قوى التغيير: (الشعبي) تمسك بالسفينة حتى غرقت وكيف يشارك في برنامج هو ضده

أستبعدت قوي الحرية والتغيير السماح لأي تنظيم سياسي كان مشاركاً في النظام السابق، ووصفت الخطوة بأنها غير “إقصائية”.

وقال القيادي بقوي الحرية والتغيير خالد عمر أمس الثلاثاء إن عدم مشاركة القوى غير المشاركة في الثورة ليست إقصاءاً وإنما هو نوع من الديمقراطية.

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وأضاف عمر بقوله “كيف تسمح هذه القوى لنفسها أن تشارك في برنامج هي كانت ضده”، وتابع “المُؤتمر الشعبي” كان متمسكاً بالسفينة حتي غرقت فكيف يشارك.

ورأي القيادي بالحرية بحسب صحيفة الأهرام اليوم أن الشارع فيه متسع للتواثق علي الأهداف الوطنية المشتركة وليس على الكراسي” ووصف القوى المعادية للثورة بأنها تسعي للسلطة في ذاتها وليس في البرنامج الذي تنفذه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)